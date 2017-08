Grupos SOS BR-135 planejam bloquear novamente “rodovia da morte”

São 54 acidentes com 38 mortes este ano

Em protesto aos frequentes acidentes ocorridos na BR-135 nos últimos dias, os grupos SOS BR-135 organizam novos bloqueios na famosa rodovia da morte.

O objetivo é despertar a atenção das autoridades para a gravidade do trecho entre Cristalândia e Eliseu Martins, onde muitas pessoas morreram nos últimos meses.

Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal somente este ano já aconteceram 54 acidentes, causando a morte de 38 pessoas. Nos últimos dez dias quatro pessoas morreram no trecho próximo a Cristalândia.

A população da Extremo Sul do Piauí, está em pânico com a trágica rotina de acidentes nas pacatas cidades da região.

Marcelo Soares um dos organizadores do SOS na cidade de Corrente, disse que o grupo já está convocando toda a sociedade para realizar um novo bloqueio por tempo indeterminado, ou seja, até que sejam tomadas providências concretas pelas autoridades.

“Vamos pra “guerra”! Chega de mortes!”, exclamou o manifestante acrescentando que o Governo aumenta os impostos, os combustíveis e não investe no social.

Segundo Janderson Maia, do SOS em Bom Jesus, é necessária uma reação mais forte da sociedade em relação às melhorias da 135.

“As obras realizadas, até agora, não estão reduzindo os acidentes. Vamos unir forças em toda região e mostrar a força do povo, parando a 135. Não dá mais pra conviver diariamente com tantas tragédias” afirmou o líder do movimento.

Após o bloqueio da BR no início do mês de junho, o Governo Federal, liberou R$ 30 milhões para iniciar as obras do acostamento no trecho entre Eliseu Martins a Redenção do Gurguéia.





Fort NotíciasHenrique GuerraHenrique Guerra