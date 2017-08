Encontro das Cidades vai reunir as Câmaras de Vereadores da região

As Câmaras de Vereadores de todos os municípios da região já confirmaram presença no 1° Encontro das Cidades do Extremo Sul do Piauí com as Políticas Públicas.

Além das Câmaras, vários segmentos sociais estarão presentes no Encontro para debater sobre saúde pública, educação, BR-135, agricultura familiar, empreendedorismo e outras políticas importantes para o crescimento da região.

Os vereadores serão agraciados com a palestra: “A Importância das Câmaras Municipais no Desenvolvimento dos Municípios”, proferida pelo presidente da Câmara de Corrente, Raimundo Augusto (Gutão).

O vereador de Corrente vai mostrar como o progresso das cidades passa pelo Legislativo. Desde os requerimentos, a fiscalização dos recursos públicos às aprovações de importantes Projetos de Lei do Executivo e Legislativo.

Para o Vereador de Gilbués, Henrique Guerra, o Encontro já é um marco na história política regional. “Será a primeira vez que vamos reunir poder público e sociedade para debater o desenvolvimento do Extremo Sul.

O Encontro acontece nesta terça-feira, 18/07, na Câmara Municipal de Corrente, iniciando pontualmente as 8h.



O evento é uma realização da Câmara de Corrente e da Associação dos Municípios do Extremo Sul do Piaui. Com o apoio do SEBRAE-PI, do SINTE-PI Regional de Corrente e do Portal Fort Notícias.

