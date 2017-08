Definidos os finalistas da 1ª Copinha de Futebol Gilbueense 2017

Aconteceu no último sábado dia (05) e no domingo dia (06), os jogos que definiram os finalistas da 1ª copinha de futebol Gilbueense

O primeiro jogo foi realizado no sábado dia (05) entre as equipes, CAPITÃO x VAQUETA.

Um jogo onde uma equipe praticamente atacava a outra. A defesa do CAPITÃO teve muito trabalho para deter a equipe da VAQUETA, Embora, o ataque também apresentasse falhas, o CAPITÃO venceu a partida pelo placar de 2 a 0.

A segunda partida foi realizado no Domingo dia (06) entre as equipes, CASSIANA x BARBAROS F.C. Este jogo foi marcado por muito toque de bola e várias chances entre os jogadores das duas equipes.

O resultado final foi a vitória da equipe CASSIANA sobre a equipe da BARBAROS F.C pelo placar de 3 a 0 com um jogador expulso da equipe BARBAROS F.C.

O jogo da final da 1ª Copinha de Futebol Gilbueense 2017 acontecerá no dia 12 de Agosto, próximo sábado as 16:00 Hrs, no campo da Cassiana as margens da BR-135.

Final: CAPITÃO x CASSIANA

Terceiro Lugar: VAQUETA x BARBAROS F.C.

Organizadores: Professores Jucilon Alves, Ricardo Barros, Vereador Henrique Guerra e João Henrique