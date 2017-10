Curso de Formação de Operadores de máquinas Pesadas em Gilbué-PI

Estamos novamente em Gilbués para fazer o curso de Formação de Operadores de máquinas Pesadas.



Estamos com outro método de ensino



Valores reais e mais baratos e acessíveis a todos. Tanto para homens e mulheres. A partir de 16 anos.



Somos a DREAM Cursos de Barreiras BA. Empresa que tem 10 anos de mercado

Já qualificou mais de 15 mil alunos

Certificado reconhecido no Brasil todo. Somos credenciados no MTE, temos o CREA.



O aluno recebe no final do curso seu certificado e carteirinha de conclusão do curso.



Cursos oferecidos por enquanto



Trator Agrícola

Motoniveladora - Patrol

Retroescavadeira



Cinco aulas teóricas de segunda a sexta das 18 as 21:30

Dependendo da quantidade de alunos as praticas são sábado e domingo.



Inscrições no valor de R$ 130 reais

Valor do curso 370 reais para cada maquina





Estamos no sindicato dos trabalhadores rurais de Gilbués - PI



Apoio

Prefeitura Municipal de Gilbués - PI

Sindicato dos trabalhadores rurais de Gilbués

Presidente da câmara de vereadores - vereador Ubiratan

Vereador Henrique Guerra

Vereador Júnior Boavista





Qualquer informação a mais podem ir no sindicato



Atenciosamente



Professor Gerson Paz

Franqueado DREAM Cursos no estado do Piauí.