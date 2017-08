Confira algumas imagens do festejo de Divina Pastora 2017

No último dia 15/08, ocorreu o encerramento dos festejos de Nossa Senhora Divina Pastora, o evento grandioso que acontece todos os anos, há várias décadas, este ano não foi diferente, com um grande público de fieis, incluindo visitantes e filhos residentes em outras partes do País, terminou com uma de suas maiores procissões, e a coroação da imagem da Santa, e muitos shows de banda de reconhecimento nacional, inclusive gratuitos, em praça aberta.











