Bom Jesus vai sediar o 2º Encontro das Cidades do Extremo Sul do Piauí

Nestor Pinheiro e Marcos Elvas, juntos pela integração regional.

A cidade de Bom Jesus vai receber no próximo dia (18), o 2º Encontro das Cidades do Extremo Sul do Piauí com as Políticas Públicas.



O evento é realizado pela Associação dos Municípios do Extremo Sul do Piauí (AMES), em parceria com a Câmara Municipal e Prefeitura de Bom Jesus.

O objetivo é discutir com a sociedade e gestores públicos, as políticas sociais implementadas na região, que é composta de 23 municípios; de Eliseu Martins à Cristalândia.

Todos os prefeitos foram convidados, a expectativa é que se reúna pelo menos 20 chefes do executivo e representantes de todas as Câmaras de vereadores da região, além de lideranças políticas, associações, sindicatos, OAB e outras entidades de classe.

Pode participar do evento qualquer cidadão ou segmento social, podendo contribuir por meio de sugestões aos palestrantes que abordarão diferentes temas.

“Será um Encontro de grande importância para que possamos adquirir novos conhecimentos e aprimorar nossas ideias em prol do desenvolvimento das cidades pelas quais somos responsáveis”, destaca o prefeito de Bom Jesus, Marcos Elvas que pretende realizar um grande evento na sua cidade.

No encontro serão discutidos os problemas que as cidades do Extremo Sul têm em comum, além de haver um compartilhamento de ideias e encontrar soluções para tornar os serviços públicos mais eficientes.

Para o presidente da Câmara de Bom Jesus, Nestor Pinheiro, a região precisa de uma agenda política como esta, que está sendo construída pelo Encontro das Cidades. “Vamos dar um salto no desenvolvimento, é assim que se discute política”, disse o vereador.

O encontro das cidades já se tornou o maior evento do Piauí sobre a formulação de políticas públicas que proporcionem uma melhor qualidade de vida para todos.

Estarão em debate temas como: segurança pública, agricultura, abate e comercialização da carne, prestação de contas públicas, saúde, meio ambiente, entre outros assuntos.

Vamos ao Encontro, dia 18 de agosto.

Fort NotíciasHenrique GuerraHenrique Guerra