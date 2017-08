Aviso Câmara Municipal de Gilbués ficará fechada para reformas

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Gilbués, comunica a todos que ficará sem atendimento ao público entre o dias 07 e 16 de agosto em virtude de uma reforma a ser executada externa e internamente.

Assim, em virtude do feriado municipal dos dias 15 e 16 de agosto, em comemoração aos festejos em homenagem à Padroeira Católica do Município de Gilbués, a Câmara retornará ao atendimento normal no dia 17 de agosto de 2017.

Desde já agradecemos a compreensão e desejamos a todos boas festas.

Câmera MunicipalHenrique GuerraHenrique Guerra