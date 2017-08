Acidentes na BR-135 deixam um morto e um ferido próximo a Cristalândia

Dois acidentes, um deles grave, aconteceram na manhã desta quinta-feira (27) na BR-135, próximo a Cristalândia, no Sul do Piauí. O primeiro envolveu um carro e uma moto, às 6h no km 621, em uma colisão frontal que deixou um morto. No segundo acidente, um caminhão que transportava enxofre pegou fogo no km 615 da estrada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nenhum dos acidentes teve relação com as condições da rodovia.



De acordo com a PRF, a colisão entre o carro e a moto teria sido causada por uma provável embriaguez alcóolica do condutor do automóvel. O motorista foi encaminhado para o Hospital Regional de Corrente do Piauí, já o motociclista morreu no local.

Na outra eventualidade, um caminhão bitrem com uma carga de enxofre incendiou e, segundo a PRF, a possível causa seria a falta de manutenção do veículo. A pista ficou interditada por alguns momentos por causa do fogo e de alguns elementos químicos entornados, mas já foi liberada para circulação. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Federal destacou, em nota, que nenhum dos acidentes foram causados por conta das condições da pista, que ultimamente tem sido palco de diversas ocorrências por conta da falta de acostamento e espaço na pista, além do grande desnível no asfalto.

G1 PIHenrique GuerraHenrique Guerra