44 municípios do sul do Piauí iniciam mutirão para atendimento de eleitores

Eleitores de 44 municípios piauienses, localizados no sul e extremo sul do Estado, deverão comparecer ao cartório eleitoral ou ao posto de atendimento para realizarem o recadastramento biométrico.

O recadastramento biométrico é obrigatório. O eleitor que não comparecer terá o título eleitoral cancelado.

Para realizar o recadastramento biométrico o eleitor deve levar o título eleitoral e os originais e cópias de documento de identidade com foto e do comprovante de endereço.

Juízes Eleitorais do sul do Estado, como o Dr. Luiz de Moura Correia, que responde interinamente pela 79ª Zona Eleitoral, estão se reunindo com autoridades locais tendo em vista a mobilização de eleitores para o recadastramento biométrico.

Veja as zonas eleitorais e os municípios que terão mutirão.





94 Monte Alegre

