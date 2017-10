38 prefeitos do Piauí vão pedir a Michel Temer verba para pagar salários

Representantes do movimento Aporte Financeiro aos Municípios – AFM no Piauí estão articulando uma audiência com o presidente Michel Temer (PMDB) para a próxima terça-feira (03), às 15h, no Palácio do Planalto.

Até agora, 38 prefeitos já confirmaram presença na reunião que vai cobrar a liberação do aporte financeiro para garantir o pagamento dos salários neste final de ano, uma vez que os repasses relativos ao Fundo de Participação de Municípios (FPM) estão diminuindo quando comparados ao mesmo período do ano passado. O objetivo da reunião é conseguir uma transferência extra para sobrevivência dos municípios.

O presidente da Associação Piauiense de Municípios APPM, prefeito Gil Carlos, – que está coordenando a participação dos prefeitos do Estado no movimento, garante que o apoio ao AFM está crescendo e que os senadores Raimundo Lira e Cássio Cunha Lima estão intermediando a discussão com Temer.



“Além de um número expressivo de prefeitos piauienses presentes, queremos contar com apoio de nossa bancada federal, nesse momento. A maioria das prefeituras está pagando salário com as receitas do mês subsequente. Com a queda dos repasses nesse semestre, há grande possibilidade de atrasar a remuneração de efetivos em mais de 30 dias, em muitas prefeituras”, afirmou Gil Carlos.

No mesmo dia, às 9h, os prefeitos se reunirão na Sede da Confederação Nacional dos Municípios.

Ainda, segundo Gil Carlos, este tipo de aporte financeiro aos municípios foi feito no governo Lula, em 2009 e no governo Dilma, em 2013. “Esse tipo de ajuda foi dado em 2009 e em 2013, quando o governo decidiu desonerar o Imposto a Serviços Industrializados, IPI. Seria uma transferência extraordinária semelhante ao FPM”.

Prefeitos do Piauí que confirmaram presença:

01. Presidente Gil Carlos

02. Ariano – Cristalândia

03. Junior Bio- São Pedro

04. Toninho- Caridade

05. Adalberto – Sto. Antonio dos Milagres

06. Junior Carvalho – Demerval Lobão

07. Wilney – Sta. Cruz dos Milagres

08. GD – Jacobina

09. Gilson – Lagoa do Barro

10. Marcio – Alegrete

11. Caboré – Caraúbas

12. Mauricio – Rio Grande

13. Ângelo – Redenção do Gurgueia

14. Jonas – Água Branca

15. Joel – Floriano

16. Edilson – Vila Nova

17. Luciano Fonseca – Bertolinia

18. Edgar Bona – Novo Santo Antônio

19. Zé Medeiros – Manoel Emídio

20. Reginaldo Júnior – Palmeirais

21. Tomé – AROAZES

22. Danilo – Wall Ferraz

23. Wellington Carlos – Sto Antônio de Lisboa

24. José Raimundo – Oeiras

25. Chico Pitú – Marcolândia

26. Tairo – Santo Inácio

27. Ananias – São João da Serra

28. Betim – Riacho Frio

29. Leo Matos – Gilbués

30. Venicio do Ó – Pimenteiras

31. Elder – Jurema

32. Diego – Amarante

33. Amilton – Floresta

34. Nael – Flores

35. Renato Pio- São Luís do PI

36. Barroso Neto – Santa Cruz

37. Murilo Ribeiro – Corrente

38. Diego Lamartine – Amarante

