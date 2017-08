Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí nomeia 16 novos juízes substitutos

O concurso dos efetivos foi homologado esta semana. De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, Erivan Lopes, os novos juízes serão lotados no interior, conforme as demandas das comarcas.

Nesta quarta-feira (02/08), o desembargador assinou a nomeação de 16 juízes para o Piauí.

“Agora cada comarca vai ter, pelo menos, um juiz. Os novos juízes passarão por um curso de carga horária de 480 horas e depois eles já deverão tomar posse”, esclareceu o presidente do TJ.

O presidente disse ainda que com a nomeação, o Tribunal de Justiça vai contar agora com o quadro de oito juízes substitutos para suprir eventuais faltas ou férias de magistrados.

Dos 16, três dos novos concursados ingressaram através das cotas para negros e dois nas vagas de pessoas com deficiência.

Além destes, mais uma vaga está sub judice, conforme informou Erivan, e tão logo for julgada, poderá haver mais um concursado, passando o total a 17.

Atualmente o Piauí conta com 64 comarcas, com 162 juízes e 19 desembargadores.

