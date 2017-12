Vila Nova conquista o título do campeonato esperantinense de futebol amador

A final do campeonato esperantinense de futebol amador 2017, organizado pela prefeitura de Esperantina, aconteceu ontem (17), no campo do Tilicão, do bairro Nova Esperança entre as equipes do Vila Nova e Vila Esportes.

A partida reuniu um grande público na beira do campo do Tilicão em uma tarde que a equipe do Vila Nova mesmo desfalcada venceu por 2 a 0 no tempo normal.

A prefeita Vilma Amorim, o presidente da fundespi, Paulo Martins, o deputado Lima, o vice-prefeito Janio Filho e os vereadores Manoel Filho, Alcione, Marcílio Farias, Zé Germano e o vice-prefeito de Batalha Zé Luiz estiveram presentes na grande partida de futebol.

Na abertura foi executado o hino de Esperantina, executado pela banda Mestre Chico que animou a galera toda a partida.

O presidente da fundespi Paulo Martins parabenizou as equipes por chegar à final e a prefeita Vilma Amorim pela realização do campeonato.

“Quero parabenizar aos times e a prefeita Vilma Amorim por esta justa homenagem ao desportista Dedé, todo homem tem uma história e esta história muitos reconhecem e hoje está sendo feito pela prefeita e pela equipe de esportes o que o Dedé representou para o esporte de Esperantina, é uma justa homenagem, são poucos que reconhecem os mais humildes, isto me encanta muito Vilma o seu compromisso com o esporte”. Disse.

A prefeita Vilma Amorim, falou do potencial do esporte de Esperantina, tanto no futsal como no futebol.

“Esperantina tem o futebol e o futsal nas veias, quero aqui agradecer ao presidente Paulo Martins pelo apoio institucional que deu ao campeonato e também o deputado Limma que sempre está presente e apoiando as nossas atividades, estou muito satisfeita em poder homenagear com este campeonato o Dedé um grande desportista que sempre contribuiu com o esporte, e está sendo representado por sua esposa Helenita e sua filha, para gente é uma alegria muito grande chegar ao final destes jogos encerrando este campeonato que reuniu 22 equipes e contou com todo nosso apoio”. Falou a prefeita.

A equipe campeã recebeu um troféu, medalhas, e uma premiação no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), o vice campeão recebeu troféu, medalhas e uma premiação de R$2.000,00 Dois mil reais). Ainda foram premiados os artilheiros do campeonato e o melhor goleiro.

Ascom