Unidades básicas de saúde recebem novas identificações

A prefeitura de Esperantina através da secretaria de saúde está investindo na reforma das 17 unidades básicas de saúde, mas também está investindo em novas identificações dentro dos padrões do ministério da saúde.

Estão sendo investidos cerca de 80 mil reais na implantação de novas placas de identificação, como totem, escopos, certificados, placas de identificação das equipes e das unidades básicas de saúde. De acordo com a secretária Elizângela Amorim, os investimentos são necessários e estão sendo executados com recursos próprios.

“Estamos realizando a melhoria das unidades básicas de saúde, tanto na parte física dos prédios mas também na identificação, a população vai ficar por dentro de todos os profissionais que estarão de plantão a cada dia, além de contar na parte externa com novas identificações de acordo com as normas do Ministério da Saúde, a prefeita Vilma Amorim está dando total apoio as reformas que estamos realizando dentro de um planejamento financeiro que não comprometa as finanças do município".Falou Elizângela.

Ascom