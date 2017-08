Unidade básica do Canto da palmeira está em fase de conclusão

A unidade básica da comunidade Canto da Palmeira, que está sendo construída pela prefeitura de Esperantina através da secretaria de saúde, já está em fase de acabamento.

Na manhã de ontem (08), a secretária de saúde Elizângela Amorim, esteve visitando e conferindo o andamento das obras. “Esta visita é para ver como anda a obra desta unidade básica de saúde, que é aguardada com ansiedade pela comunidade do Canto da palmeira e da região e também por nós da administração”, falou a Elizângela Amorim.

A secretária ainda visitou as obras da unidade básica de saúde do bairro Nova Esperança, onde a empresa retomou as obras. “Estamos acertando com a prefeita Vilma a entrega destas duas unidades básicas de saúde, agora no mês de setembro dentro da programação do aniversário da cidade”. Falou a secretária.

A prefeita Vilma Amorim falou da importância de concluir estas obras na área da saúde para atender melhor a comunidade. "Já entregamos as unidades básicas dos bairros Mutirão, Bernardo Rêgo e Alecrim, agora estamos concluindo estas outras duas obras para que sejam entregues as comunidades", disse.

As obras estão sendo construídas em uma parceria da prefeitura de Esperantina e o Ministério da Saúde.

Ascom