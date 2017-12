Técnicos e auxilares de saúde bucal recebem treinamento

A Secretaria de saúde, através da coordenadoria de saúde bucal, realizou na manhã de ontem (05), um minicurso de atualização de saúde bucal.

O minicurso foi direcionado aos auxiliares e técnicos em saúde bucal e foi ministrado por profissionais dentistas do município.

Foram abordados vários temas como: Biossegurança no consultório. Principais doenças e lesões bucal e atenção especial em gestantes.

De acordo com o coordenador de saúde bucal o curso visa atualizar os servidores do município que trabalham nos consultórios dentários para as novas técnicas e os cuidados com o manuseio de equipamentos dentro dos consultórios.

Ascom