Saúde de Esperantina vai contar com médica pediatra

A prefeitura de Esperantina, através da secretaria de saúde contratou uma profissional médica com especialidade em pediatria.

A profissional vai ser apresentada nesta sexta feira (05), a população esperantinense as 08:00 horas na unidade básica do centro.

A cidade que já conta com dois médicos psiquiatra, dois ortopedistas e uma ginecologista agora vai contar um importante serviço a população de Esperantina, com foco nas famílias mais carentes.

A secretária de saúde Elizângela Amorim, falou que a vinda de uma profissional para cuidar das crianças de Esperantina, vai melhorar de forma significativa o atendimento.

“Quero agradecer a prefeita Vilma Amorim por trazer mais uma especialidade para atender as demandas que são enormes em nossa cidade, com essa médica pediatra, muitos problemas serão detectados e solucionados sem precisar ir a Teresina ou mesmo em uma clínica particular, portanto a população está de parabéns com mais esta especialidade”. Comentou a secretária.

O consultório já está todo pronto para abertura do atendimento da nova médica especialista Pediatra Dra. Ana karoline Bulamarque.

Ascom