Prefeitura realiza festa de colação de grau do ensino fundamental

As festas de formaturas de conclusão do ensino fundamental da rede municipal de ensino da cidade de Esperantina tiveram inicio no últmo dia 13/12, no Canto da Palmeira e vai se estender até o dia 22 na próxima sexta feira.

As solenidades estão acontecendo ma zona urbana e rural com a participação dos alunos e da comunidade em geral.

A equipe da secretaria de educação tem se desdobrado para estar presente em todas as solenidades.

No último dia 14/12 houve uma missa na igreja da Misericórdia para todos os alunos da zona urbana e rural, celebrada pelo padre Jeremias. Dia 16 de dezembro na igreja Assembléia de Deus e as duas celebrações contaram com a presença da prefeita Vilma Amorim e da secretaria de educação Bete Aguiar. Cerca de 230 alunos concluíram o ensino fundamental e vão ingressar a partir de 2018 na estadual de ensino.

A prefeita Vilma Amorim agradeceu ao padre Jeremias e o pastor Pastana por celebrar junto com a prefeitura vários momentos importantes.

“Para nós do município é uma alegria muito grande ter a confiança de cada pai e cada mãe para que nossos professores cuidassem dos filhos de vocês, quero também agradecer a cada diretor, os professores e todo corpo das escolas que se empenharam para este momento com pessoas vitoriosas e sei que muitos tiveram que tirar pedras do caminho e venceram mais um obstáculo, desejar a todos um feliz natal e um ano novo cheio de muitas vitórias”. Falou a prefeita.

Ascom