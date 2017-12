Prefeitura prorroga prazo para recadastramento de servidores

A prefeitura de Esperantina comunica que foi prorrogado a data do recadastramento dos servidores públicos municipais.



A data para que todos os servidores realizem seu recadastro é na próxima quarta feira dia 06 de dezembro de 2017, no horário das 08:00 as 17:00 horas na sede da Esperantina PREV na Rua Vereador Ramos, no centro de Esperantina.

O recadastramento iniciou dia 09 de outubro, na primeira fase e no dia 30 de outubro a segunda fase de forma presencial até o dia 01 de dezembro, e foi prorrogado até na próxima quarta feira dia 06.

Portanto se você ainda não compareceu ainda dar tempo.

Ascom