Prefeitura de Esperantina realizará recadastramento de servidores

A prefeitura de Esperantina, através da secretaria de administração vai iniciar no próximo dia 09 de outubro um recadastramento para todos os servidores, efetivos, comissionados, contratados, aposentados e pensionistas.

O recadastramento será realizado em duas fases, onde na primeira os servidores efetivos, comissionados e contratados renovaram seu cadastro através do site http://servidoronline.siafc.com.br/esperantina/login que será disponibilizado para os servidores. Sendo que na primeira etapa os aposentados e pensionistas não necessitam se cadastrar. A primeira fase vai a partir do dia 09 de outubro até o dia 27 de outubro de 2017.

Na segunda etapa do recadastramento que será presencial os servidores efetivos, aposentado e pensionistas terão que apresentar uma série de documentos que serão disponibilizados no site da prefeitura. Lembrando que para os servidores efetivos, somente farão o recadastramento presencial após a realização do cadastro online.

A inscrição presencial será de acordo com as datas de nascimento e vai iniciar dia 30 de outubro até o dia 01 de dezembro de 2017.





