Prefeitura de Esperantina realiza entrega de cadeiras de banho

Visando melhorar a qualidade de vida da população com necessidades especiais, a Secretaria de Assistência Social de Esperantina realizou a entrega de cadeiras de banho na manhã do último dia (10).

A ação é uma iniciativa da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Assistência social em parceria com o Centro Integrado de Reabilitação (CEIR).

Foram beneficiados pessoas da sede do município e da zona rural, com necessidades especiais que tem dificuldades de se locomover.

Os Beneficiários com cadeiras foram: Francisca Izabel Ramos Vitorino, Irene Melo da Silva, Jorge Riotinto de Paula, Francisca dos Santos Sena, Maria Freire de Aguiar, Sebastião Cordolino da Silva, Maria Damiana da Silva e Lidia.

De acordo com a secretária Regina Silva, a área que cuida das pessoas com necessidades especiais conta com bons técnicos que realizam visitas para conhecer a realidade de cada paciente e após as visitas os procedimentos são realizados para beneficiar os mais carentes.

Ascom