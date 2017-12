Prefeitura de Esperantina inicia sinalização em vias públicas

A prefeitura de Esperantina em parceria com o governo do estado do Piauí, através do Detran, iniciou na tarde de hoje (12), a implantação de placas de sinalização de transito nas principais vias públicas da cidade.

Os serviços estão sendo executados pela empresa Sinavias que tem uma vasta experiência na sinalização de trânsito.

Nesta tarde a prefeita Vilma Amorim acompanhada de seu esposo Claudemir, estiveram acompanhando a implantação das primeiras placas de sinalização vertical na entrada da cidade nas proximidades do Cais.

“As medidas adotadas é para que se tenha um transito melhor e com menos violência em nossa cidade, estamos realizando blitz educativas em parceria com o Ministério Público e a Polícia Militar para que a população tenha consciência da importância do uso do capacete e do cinto de segurança”. Comentou a prefeita.

A prefeita ainda falou e agradeceu a parceria com o governador Wellington Dias e também o apoio da câmara municipal que realizou audiência pública para debater a violência no trânsito.

Após a conclusão da sinalização vertical a empresa responsável pela execução dos serviços vai iniciar a sinalização horizontal. A previsão é que até o final do mês de dezembro todos os serviços estejam concluídos.

A prefeitura vem trabalhando em parceria com o governo do estado melhorando a mobilidade urbana da cidade com obras de asfalto em várias ruas e bairros da cidade e com recursos próprios através da secretaria de infraestrutura a retirada das águas do meio das ruas com a recuperação e construção de sarjetas, vem melhorando significativamente a cara da cidade a tornando mais leve, mais enxuta.

Ascom