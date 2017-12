Prefeita Vima Amorim recebe certificado de amigo da polícia militar

A prefeita de Esperantina Vilma Amorim, recebeu o certificado no último sábado dia 09/12 de amiga da polícia militar do Piauí em solenidade de formatura do Proerd.

A solenidade aconteceu na sede do CRAS, no centro de Esperantina com a presença da Major Elizete Lima que entregou em nome do governador do Estado o Certificado de “Amigo da Polícia” para prefeita Vilma Amorim.

O certificado é entregue a pessoas e personalidades que contribuem para melhorar a segurança pública e a prefeita em parceria com a polícia militar implantou o Programa Educacional de Resistência às Drogas – Proerd, na rede pública municipal de ensino em 08 escolas da zona urbana e rural.

A prefeita Vilma Amorim falou estava muito feliz em poder contribuir para que as novas gerações possam ficar longe das drogas e com isso quem ganha é sociedade com cidadãos e cidadãs mais conscientes.

A Major Elizete Lima falou da importante parceria realizada em Esperantina com a prefeitura.

“Quero agradecer imensamente a prefeita Vilma Amorim pelo seu gesto de contribuir com a polícia militar do Piauí, neste combate as drogas e a violência em nosso estado”. Disse.

Ainda foram homenageados como amigo da polícia a secretária de educação Bete Aguiar e as diretoras das escolas que receberam o Proerd.

Ascom