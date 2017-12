Prefeita tem as contas aprovadas pelo TCE referente ao ano de 2014

A política de controle rigoroso das contas públicas, rendeu a prefeita de Esperantina Vilma Amorim a aprovação das contas referente ao ano de 2014.

O tribunal de contas do Estado do Piauí – TCE, aprovou as contas de governo e de gestão da prefeita Vilma Amorim no exercício do ano de 2014.

A sessão ordinária de votação aconteceu na última quarta (29), em Teresina, onde os conselheiros da segunda turma votaram pela aprovação das contas da gestão da prefeita Vilma Amorim no período de 03 de setembro a 31 de dezembro de 2014.

As contas dos secretários Albano Amorim, da saúde, Elizângela Amorim da assistência social, Francisca Maria Amorim Sampaio da educação e do administrador do fundo previdenciário, APPM PREV, Francisco Alves Neto, foram aprovadas.

Para a prefeita Vilma Amorim a aprovação das contas mostra o zelo com os recursos públicos, aplicados de forma correta. A relatora do processo foi a conselheira Waltania Leal.

Ascom