Prefeita assina convênio para implantação de sanitárias domiciliares

A Prefeita de Esperantina - PI, Vilma Amorim assinou nesta quarta-feira (03/01/18), um Convênio com a Fundação Nacional da Saúde (Funasa), no valor de R$ 800 mil que será destinado para a Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares.

Os recursos deste convenio são de emenda parlamentar da Senadora Regina Sousa, beneficiando as comunidades Boi Velho, Km 7, Vassouras, Sitio do Alegre e Pilões, na zona rural do município.

Ascom