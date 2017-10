Ônibus da mama estará em Esperantina na próxima semana

O mês de outubro é dedicado a saúde da mulher em todo território nacional e em Esperantina a secretaria de saúde vai promover uma série de ações para alertar as mulheres sobre os cuidados com câncer da mama.

A partir do dia 09 de outubro o ônibus com equipamentos para realizar exames de mamografia, estará em Esperantina para atender as mulheres de 50 a 69 anos de idade, das zonas urbana e rural.

Qualquer mulher pode agendar seu exame, basta procurar seu agente de saúde ou ir a unidade básica de saúde mais próxima e agendar. Nas unidades básicas de saúde os profissionais irão ministrar palestras orientando as mulheres a realizarem o auto exame e procurarem um profissional se notar algo anormal.

Dia 28 de outubro será realizado uma caminhada pelas principais ruas da cidade, chamando atenção da sociedade, principalmente das mulheres sobre o combate ao câncer de mama, o evento é organizado pela comunidade Kolping de Esperantina em parceria com a prefeitura e clínicas locais.

A caminhada é uma marca deixada pela ex-vereadora Domingas Santana que abraçou a causa em defesa das mulheres de Esperantina.

“Esta é mais atividade que estamos trazendo em parceria com Sesapi para cuidar da saúde das mulheres, além de exames de mamografia que será realizado durantes este mês, os profissionais da área da saúde irão realizar palestras orientando as mulheres sobre os riscos do câncer de mama”. Disse a secretária Elizangela Amorim.

Ascom