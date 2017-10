Mais de 1200 exames de mamografia serão realizados em Esperantina

A Prefeitura Municipal de Esperantina, através da secretaria de saúde em parceria com a Sesapi, iniciou nesta segunda–feira (09) as atividades do outubro rosa no mês dedicado a saúde das mulheres.

Serão realizados mais de 1200 exames de mamografia em uma ação de prevenção ao câncer de mama, através do ônibus da central da mama totalmente equipado e os exames totalmente gratuitos.

Para ter acesso aos exames da mama, as pessoas devem procurar seu agente de saúde ou a unidade básica de saúde mais próxima e agendar.

Ontem durante a abertura das atividades a prefeita Vilma Amorim, a secretaria de saúde Elizângela Amorim, orientaram as mulheres sobre os riscos da doença e a importância da prevenção.

"Estamos contando com o apoio de todas as equipes de saúde da família porque são elas que conhecem direto os pacientes, portanto é importante que cada um que está aqui avise sua vizinha, sua amiga que até o dia 21 o ônibus estará aqui, em dois turnos, manhã e tarde".Disse a secretaria.

A prefeita Vilma Amorim falou que os serviços são ofertado de forma gratuita para atender o maior número de mulheres possíveis. "Fazer o exame é uma forma da gente se prevenir, fiquem tranquilas o exame não dói e é muito para prevenir uma doença grave que tem levado muitas vidas e nós não queremos que mais mulheres percam suas vidas pela falta de uma mamografia". Falou a prefeita. Durante a abertura uma equipe de profissionais da saúde realizou atividades físicas para dar maior tranquilidade as pacientes.

O ônibus está atendendo na praça Leônidas Melo no centro de Esperantina.

Ascom