Festa de boas vindas a 2018, foi um sucesso

A festa de boas vindas a 2018, realizada pela prefeitura de Esperantina, através da secretaria de cultura, reuniu uma multidão na noite de ontem (01), na avenida Petrônio Portela.

A animação ficou por conta da banda Forró Skala Livre e a dupla sertaneja Waldo e Felipe.

O evento contou com o apoio da deputada estadual Jannaina Marques e do deputado estadual Limma.

A prefeita Vilma Amorim esteve presente na avenida, acompanhada de seu esposo, José Claudemir, dos vereadores Manoel Filho, Zé Germano, Marcílio Farias e do secretário de cultura Epaminondas.

A gestora agradeceu o apoio dos deputados para realização do evento e desejou um ano de muita paz a todos os esperantinenses.

“É uma satisfação muito grande está aqui nesta noite com esta dupla Waldo e Felipe que já tiveram nos alegrando no festival do peixe, quero desejar a todos o um ano de muita paz e que Deus nos abençoe”. Disse a prefeita.

Após a fala da prefeita uma grande queima de fogos alegrou os foliões na avenida Petrônio Portela.

Ascom