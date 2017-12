Esperantina terá blitz de trânsito a partir da próxima semana

O Ministério Público em parceria com a Polícia Militar e o município de Esperantina, vão iniciar a partir da próxima semana blitz educativas pelas ruas da cidade. A medida foi tomada após várias conversas entre o Ministério Público e a prefeitura de Esperantina.

De acordo com o Promotor Raimundo Júnior as blitz ocorrerão por toda cidade para diminuir o número de acidentes nas vias públicas, proibir menores de pilotarem motos e apreender motos e veículos com suspeitas de furto e roubo.

“A ideia inicial é fazer estas blitz educativas, para quando o processo gradual de municipalização do transito estiver completo a população já tenha o pleno conhecimento, da obediência as Leis de trânsito, obviamente que as blitz serão de cunho educativo, mas as situações que possam construir situações penais serão coibidas pela policia militar, como, direção perigosa, excesso de velocidade, motos com procedência duvidosa de roubo ou furto e menores em veículos automotores, essa é a ideia inicial uma blitz em dezembro e outra janeiro até que se consolide o processo de municipalização do transito, espero contar com a compreensão de todos e só quem ganha é a população com as obediências as Leis de transito”. Disse o promotor.

A polícia militar vai dar apoio aos agentes de trânsito do município, no sentido de proibir as infrações no trânsito e melhorar o tráfego de veículos na cidade.

A prefeitura de Esperantina já celebrou um convênio com o DETRAN do Piauí para sinalização vertical e horizontal que será executada no inicio de 2018

Ascom