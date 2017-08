Terceira noite de apresentações artísticas movimenta o Festeja Cocal 2017

A Praça de Eventos ficou pequena para tanta alegria em mais um dia de Festeja Cocal. Na noite desse sábado (12) teve forró das antigas com Noda de Cajú e Edson Lima e banda Gatinha Manhosa.

A programação artística teve início na quinta-feira (10) comemorando os festejos da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e segue até dia 14 de agosto com apresentação de duas bandas em cada noite.

Neste domingo (13), a diversão será por conta da Toca do Vale e Solteirões do Forró. E, para encerrar, a programação artística com chave de ouro, tem Mastruz com Leite e Jonas Esticado, na segunda-feira (14).

“Pude perceber que foi mais um dia de festa que agradou a todos. Nesse domingo temos mais um dia de diversão que segue até segunda-feira, com total segurança e conforto para a população cocalense e turistas”, diz o prefeito Rubens Vieira.





Ascom