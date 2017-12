Secretaria de Saúde promove audiência pública para prestação de contas

A Secretaria Municipal de Saúde de Cocal realizou, nessa terça-feira (19), audiência pública para fazer a prestação de contas de fevereiro a agosto de 2017. O evento reuniu gestores, representantes de entidades ligadas à saúde e a população em geral.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Eliane Cardoso, a iniciativa é uma forma de dar transparência à destinação dos recursos utilizados na pasta e para apresentar um relatório da gestão em termos de projetos, campanhas, serviços e atendimentos realizados.

“O evento teve como objetivo prestar contas à sociedade sobre os gastos, receitas e despesas da secretária na área da saúde nos dois primeiros quadrimestres do ano. Na oportunidade, também avaliamos os índices legais, pois temos que aplicar, no mínimo, 15% dos recursos do município em serviços de saúde”, explica a gestora.

Ainda na área da Saúde, foi realizada, na última terça-feira (19), na sede da Prefeitura, a prestação de contas do Conselho Municipal de Saúde referente ao mês de outubro. As duas audiências serviram para expor os investimentos realizados bem como ouvir os questionamentos e sugestões da população para a melhoria contínua da saúde no município.

Ascom