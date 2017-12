Projeto Aluno Nota 10 premia alunos da zona Rural de Cocal

Aconteceu, na noite da última quinta-feira (14), a solenidade de formatura dos alunos do Grupo Escolar Jose Antão dos Santos, que foram concludentes do projeto “Aluno Nota 10”, no Clube Asa Branca, povoado Almas, zona Rural de Cocal. O projeto foi desenvolvido pelos professores do Polo 2, seguindo modelo já adotado pelos professores dos polos 4 e 5 da rede de ensino.

O projeto tem o propósito de incentivar os alunos a participarem de forma mais intensa das atividades da vida escolar, e, nesse aspecto, avalia questões como frequência, notas e comportamento dentro da escola.

A coordenadora do Polo 2 da rede municipal, Roseli Almeida, destacou que o sucesso do projeto se deve à integração de toda a comunidade escolar e ao apoio que a escola recebeu. “Nós só temos a agradecer a todos os formandos, aos pais dos alunos, aos professores, a toda equipe do Polo 2, à Secretaria de Educação e ao prefeito de Cocal, Rubens Vieira, que acreditaram no nosso trabalho”, diz.

“É uma honra muito grande para nós termos conquistado o prêmio com tanto esforço. É muita emoção”, revela a aluna Micaele Cardoso, que agradeceu o apoio do pais e professores e disse que sonha em ser médica um dia.

A mãe Francisca dos Santos Rodrigues Cardoso falou da emoção de ter filhas gêmeas homenageadas pelo projeto também. “É um sonho realizado. Estou me sentindo muito feliz de ter as minhas filhas homenageadas”, conta.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Raimunda Albuquerque, o “Aluno Nota 10” nasceu de uma iniciativa dos próprios professores. “É uma ideia muito bonita e que já vem servindo de exemplo para outras escolas do município, por isso, recebe todo o apoio da Secretaria e do prefeito Rubens Vieira”, conclui.

Ascom