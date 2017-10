Produtores discutem criação de Cooperativa de Desenvolvimento Agropecuário

Na última sexta-feira (6), representantes da Prefeitura e produtores rurais se reuniram para mais uma etapa de criação da Cooperativa de Desenvolvimento Agropecuário de Cocal, que já conta com uma diretoria provisória composta por presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e um membro do conselho fiscal.

De acordo com o presidente, Adriano Sousa, inicialmente foi pensada a criação de uma cooperativa de apicultores, em razão da vocação do município que, apenas neste ano, já produziu em torno de 33 toneladas de mel. Posteriormente, percebeu-se a necessidade de expandir a atuação para outras atividades agropecuárias presentes no município e, assim, alcançar novos mercados.

“A gente viu a necessidade de criar uma cooperativa que abrangesse todos os produtores da região, não só apicultura. Cocal tem uma grande produção em diversos setores, mas ainda faltava uma cooperativa que pudesse intermediar e facilitar a venda para outras regiões”, explica Adriano Sousa.

O vice-prefeito de Cocal e apicultor, Nonatinho do Sindicato, explica que o objetivo da cooperativa é organizar a industrialização, beneficiamento e comercialização da produção local para o mercado interno e externo. Além disso, a idéia é promover a capacitação de seus cooperados e viabilizar a criação de projetos que impulsionem a produção.

“Serão criados setores de desenvolvimento na área da caprinocultura, cajucultura, produção do leite, mandioca, enfim, queremos implementar outras atividades e trabalharmos de forma industrializada. Também será criada uma sede com armazém e toda a estrutura de beneficiamento. Para isso, estamos buscando apoio junto às instituições privadas e governamentais como a de Cocal, que tem disponibilizado transporte e dado condições de implementarmos uma agricultura inovadora”, destaca o vice-prefeito.

Após as reuniões preliminares, a comissão de constituição passou a colher as assinaturas dos interessados. Em seguida será feito um cadastro com todos os cooperados. No próximo dia 19 de outubro, na Câmara Municipal de Cocal, às 8h, será realizada uma nova reunião, onde serão deliberadas a análise e aprovação do estatuto social, integralização do Capital e eleição dos Conselhos de Administração, Fiscal e de Ética.

Ascom