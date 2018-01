Prefeitura sanciona lei que determina tempo máximo de espera em bancos

A Prefeitura de Cocal sancionou a Lei Municipal nº 610/2017, que dispõe sobre o tempo máximo de espera para atendimento nas agências bancárias do município.

Segundo determinação da Lei, em dias normais o tempo máximo deve ser de até 15 minutos e de 30 minutos em dias após feriado prolongado. Para controle do tempo, as agências devem fornecer senhas com a demarcação dos honorários.

As instituições bancárias têm o prazo de até 90 dias, a contar da data de publicação da Lei (28 de dezembro de 2017), para se adaptarem.

“Essa é uma medida que visa tornar mais confortável e rápido o acesso dos cidadãos aos serviços bancários. Vamos fornecer meios de fiscalização para garantir o cumprimento da Lei e contamos também com a ajuda da população, que deve estar atenta aos seus direitos”, frisa o prefeito de Cocal, Rubens Vieira.

Ascom