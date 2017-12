Prefeitura realiza última colação de grau dos alunos do Ensino Infantil

Nesse sábado (23), a Prefeitura de Cocal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu a solenidade de formatura das escolas municipais dos Pólos IV, V e VI, no Clube de Lazer Verdinho. Ao todo, 126 alunos receberam o diploma de Doutores do ABC, nesta que foi a última das quatro formaturas já realizadas no Ensino Infantil no município em 2017.

De acordo com o prefeito Rubens Vieira, a formatura de cerca de 500 alunos do Ensino Infantil neste ano é resultado dos investimentos em educação no município, principalmente em profissionais qualificados. “Transformamos radicalmente a educação de Cocal. Em cinco anos, investimos o máximo, dentro das possibilidades do município, não só em pagamento de salários em dia, reforma das escolas, transporte e merenda, mas também investimos em recursos humanos, pois são os professores e cuidadores os grandes responsáveis por esse dia”, diz.

Já em sua fala, a secretária municipal de Educação, Raimunda Albuquerque, agradeceu o empenho de todos trabalhadores em educação que se dedicaram para os resultados obtidos com os alunos e para a realização das quatro formaturas ocorridas ao longo desta semana

“É gratificante saber que todo esse esforço é para coroar essa fase tão importante na vida dos nossos alunos. Esse momento ficará na memória de todas as crianças, de seus pais e de todos nós que fazemos a educação. Essa alegria que vemos nos olhos de cada um é o que dá a sensação de dever cumprido, de que estamos no caminho certo e estamos oferecendo uma educação de qualidade às nossas crianças. É um feito que não tem preço”, conclui a gestora.

Ascom