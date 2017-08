Prefeitura realiza I Feira de Exposição de Produtos da Agricultura Familiar

Com o objetivo de incentivar a agricultura familiar na região, a Prefeitura de Cocal, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, vai realizar, nos dias 27 e 28 de julho, a I Feira de Exposição de Produtos da Agricultura Familiar de Cocal.

No último sábado (15), foi realizada uma reunião de planejamento das atividades e ações que serão desenvolvidas no evento. A programação conta com palestras, exposição de produtos e concursos com premiações.

“Nosso objetivo com esta iniciativa é valorizar a agricultura familiar desenvolvida em nosso município, incentivando as políticas públicas em torno desta categoria e fortalecendo a divulgação e comercialização dos produtos”, afirma o secretário municipal de Agricultura de Cocal, Alexandre de Almeida.

Ascom