Prefeitura realiza formatura de alunos da Escola José Antão dos Santos

Na noite deste domingo (17), os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Grupo Escolar José Antão dos Santos, na comunidade Almas, zona Rural de Cocal, participaram da solenidade de formatura da turma, que aconteceu no Clube Asa Branca.

A supervisora do Polo 2 da rede municipal, Roseli de Almeida, destaca a alegria dos professores em compartilhar o momento com os pais e alunos. "Eles estavam contando as horas para que esse dia chegasse, a passagem para uma nova etapa. Só temos a desejar sempre o melhor para nossos alunos, queremos que eles não parem, que essa seja a primeira de muitas formaturas que estão por vir", ressalta Roseli de Almeida.

Na ocasião, Franci Moraes, pai dos alunos Francielton e Francione Moraes, teve o prazer de ver os filhos recebendo o canudo de formação do Ensino Fundamental. "Antes, os alunos precisavam ir para Cocal porque não havia um bom ensino na comunidade, hoje eles não precisam mais sair daqui e isso só foi possível com a administração que temos hoje, que fez tudo mudar. Com essa melhoria, dá prazer ver nossos filhos indo para a escola", diz Franci Moraes.

"Ver a finalização da primeira turma do 9º ano do Ensino Fundamental, que cursou todo o seu ensino, desde pequenininho até agora, aqui na sua comunidade, é a certeza de que estamos no caminho certo quando tivemos a ideia de fazer o planejamento de levar o Ensino Fundamental dos anos finais para as escolas da zona Rural. Ver os frutos desse planejamento é o que nos deixa ainda mais felizes", destaca Raimunda Albuquerque, secretária municipal de Educação de Cocal.

O prefeito de Cocal, Rubens Vieira, destaca também a importância do Ensino Fundamental na zona Rural. “Ver esses 25 alunos partindo para uma nova etapa e sempre tendo ao seu alcance uma boa educação, mostra como estamos sendo felizes com nosso projeto de levar o Ensino Fundamental para a zona Rural. Só tenho a parabenizar o empenho da supervisão de ensino, professores, direção, alunos e todos da comunidade escolar”, finaliza Rubens.

Ascom