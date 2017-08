Prefeitura discute ampliação da apicultura com produtores do município

A Prefeitura de Cocal reuniu apicultores do município para discutir a gestão e comercialização dos produtos da atividade em Cocal. O encontro, realizado na última quarta-feira (9), foi uma oportunidade para fazer um balanço da atividade no município e como torná-la rentável para as famílias.

De acordo com o vice-prefeito Nonatinho do Sindicato, a atividade tem ganhado destaque ao longo dos anos, principalmente na comunidade Biribinha. “É comprovado que a apicultura já é um sucesso em Cocal, com mais de 30 toneladas de mel exportado. É sempre uma alegria criar uma oportunidade como essa, por isso temos a intenção de apoiar ainda mais a atividade, visando melhores condições de vida para esses produtores e complementar a renda dos agricultores envolvidos no projeto”, pontua.

Na reunião, o secretário de agricultura Alexandre Almeida e o professor do Instituto Federal do Piauí (IFPI) - Campus Cocal, Flávio Crespo, discorreram sobre importância da atividade para o município e a possibilidade de formação de parcerias para a organização e expansão das atividades junto aos apicultores.

Ao final do encontro foram feitos alguns encaminhamentos, entre eles a realização, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras (STRAAF), de uma capacitação voltada para a formação de cooperativas nos dias 26 e 27 de agosto e dois cursos na área de apicultura a serem ministrados na primeira quinzena de setembro.

Ascom