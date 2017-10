Prefeitura de Cocal homenageia professores com festa

Cerca de 200 professores da rede municipal de ensino de Cocal participaram da Festa dos Professores, realizada na noite desse sábado (14), na Escola Lourdinha Simeão.

Promovida pela Prefeitura de Cocal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a festa homenageou o Dia do Professor, comemorado neste domingo (15), e contou com apresentações culturais e sorteio de brindes.

"O professor é a peça mais importante no processo educacional e merece, portanto, ser homenageado de todas as formas. Essa foi uma maneira de agradecermos pela sua dedicação e compromisso com a educação", afirma a secretária municipal de Educação, Raimunda Albuquerque.

Segundo o prefeito de Cocal, Rubens Vieira, o Dia do Professor é uma oportunidade de agradecer aos educadores pela missão de formação. "Todos nós já tivemos na vida algum professor que nos marcou, que deixou na memória o valor da educação. O professor é de fundamental importância para a formação de um cidadão e, por isso, manifestamos os nossos parabéns e agradecimento", frisa Rubens Vieira.

Ascom