Prefeitura antecipa pagamento de salário de dezembro

A Prefeitura de Cocal anunciou o pagamento antecipado dos funcionários efetivos do município, que começaram a receber o salário referente ao mês de dezembro no último dia 26. Os trabalhadores terceirizados começaram também começaram a ser pagos na quinta-feira (28).

De acordo com o prefeito Rubens Vieira, a medida reflete tanto o equilíbrio nas contas do município, que vem cumprindo o calendário de pagamento dentro do mês trabalhado, como uma forma de possibilitar que os servidores possam passar as festas de final de ano com dinheiro no bolso.

“É um compromisso da nossa administração priorizar a folha salarial do funcionalismo e a organização das nossas contas. Além disso, estamos atendendo às expectativas dos nossos servidores que se dedicaram o ano inteiro em trabalhar por nossa cidade e esperam passar o fim de ano mais tranquilos”, conclui o gestor.

Ascom