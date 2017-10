Prefeito vistoria obras de pavimentação no bairro São Francisco

O prefeito de Cocal, Rubens Vieira, vistoriou, nesta segunda-feira (2), as obras de pavimentação poliédrica do bairro São Francisco. A obra é fruto de convênio entre a Prefeitura e o Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades.

O calçamento contempla as ruas Chiquinha Marques e Coronel Jonas, com recursos da ordem de R$ 500 mil via emenda parlamentar do deputado federal Júlio César (PSD).

Rubens Vieira comenta o trabalho contínuo de pavimentação de vias no município e destaca a parceria com parlamentares federais na realização das obras.

“Queremos agradecer ao deputado federal Júlio César pela destinação dos recursos. As obras do calçamento estão avançadas. Estamos buscando novos recursos para que novas ruas possam receber pavimentação”, conclui Rubens Vieira.

Ascom