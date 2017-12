Prefeito Rubens Vieira assina convênio com a Codevasf para pavimentação

O prefeito de Cocal, Rubens Vieira, assinou, nesta terça-feira (5), convênio com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), para pavimentação poliédrica no conjunto habitacional João Cartomante.

Orçada em R$ 280 mil, o recurso é oriundo de emenda parlamentar do deputado federal Júlio César (PSD) e vai beneficiar os moradores da região, com melhorias na qualidade de vida e no trânsito.

Segundo o prefeito, a obra faz parte de uma série de investimentos que vêm sendo executados no município. “Nós estamos intensificando cada vez mais os investimentos em infraestrutura e urbanização em Cocal. Importantes obras fizeram parte desse ano de 2017, a exemplo da PI-309 e asfaltamento de diversas ruas e avenidas. Tudo em benefício do cidadão cocalense e pelo progresso da cidade”, finaliza.

Ascom