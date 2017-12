Prefeito participa de solenidades e reforça parceria com o Governo do Estado

O prefeito de Cocal, Rubens Vieira, participou, nesse domingo (3), das solenidades de inauguração de obras de pavimentação asfáltica de vias e rodovias nos municípios de Buriti dos Lopes e Bom Princípio do Piauí, junto ao governador Wellington Dias.

Na oportunidade, os gestores destacaram o compromisso do Governo do Estado em investir em projetos e obras na região Norte do Piauí, e a parceria da Prefeitura no município de Cocal.

"Nós temos desenvolvido, ao longo destes anos, frente à gestão, um grande diálogo e parceria junto ao Governo do Estado, especialmente no que diz respeito ao governador Wellington Dias. A exemplo da PI-309, que passa por Cocal e vai trazer muitos benefícios para a cidade, estamos sempre viabilizando novos projetos e obras", frisa Rubens Vieira.

Ascom