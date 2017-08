Multidão participa da abertura dos festejos de Cocal

A religiosidade marcou a abertura do Festeja Cocal 2017, na noite desse sábado (06), na Praça da Igreja Matriz. A festa, realizada em comemoração aos festejos da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, iniciou com procissão, apresentações artísticas e hasteamento da bandeira.

Com percurso a partir do bairro São Francisco, seguindo pela avenida Raimundo Alves Pereira até a Igreja Matriz, a procissão reuniu centenas de fiéis e devotos da santa. Ainda na programação religiosa, a missa foi celebrada Luís Gomes, da Paróquia de Matias Olímpio, e concelebrada pelos padres Roberto Francelino, pároco de Cocal, e padre Cícero.

“Muitos fiéis participaram da procissão e quando chegamos aqui na praça já se encontrava outro grande número de devotos. Então a gente fica feliz de saber que o povo está buscando a Deus, está vindo ao encontro de Deus através das celebrações eucarísticas, que vão acontecer durante os dias do nosso festejo”, afirma o padre Roberto Francelino.

Marcando a solenidade de abertura, foi realizado o hasteamento da bandeira, na Praça da Igreja Matriz, com a presença do prefeito de Cocal, Rubens Vieira, secretários e prefeito de Cocal dos Alves, Osmar Vieira. O evento contou também com apresentação do coral de voz e violão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

“Muita bonita a abertura dos nossos festejos da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Esse é um festejo que, provavelmente, será um dos melhores da história de Cocal. Eu creio que, pela quantidade de gente que tem hoje aqui na praça e pela organização, o evento vai deixar a população cocalense muito satisfeita. Nós temos aí uma vasta programação e de 10 a 14 de agosto teremos as atrações artísticas com bastante segurança e paz para a população”, destaca o prefeito Rubens Vieira.

Ascom