Festeja Cocal 2017: programação de shows musicais começa hoje

Com a expectativa de muita alegria e diversão, começa, nesta quinta-feira (10), a programação de shows musicais do Festeja Cocal 2017. O evento, realizado pela Prefeitura de Cocal, comemora os festejos da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e conta com um cronograma de nove atrações, de 10 a 14 de agosto.

A programação começa nessa quinta-feira (10), com o show religioso do cantor Naldo José, a partir das 21h, logo após a missa, na Praça da Igreja Matriz.

No restante dos dias, os shows acontecem a partir das 22h, na Praça de Eventos. Na sexta-feira (11), as bandas Sacode e Conde do Forró se apresentam. No sábado (12), tem forró das antigas com Noda de Caju e Gatinha Manhosa. Quem garante a diversão no domingo (13) é Toca do Vale e Solteirões do Forró. Encerrando a programação artística, tem Mastruz com Leite e Jonas Esticado, na segunda-feira (14).

A cidade conta com infraestrutura e segurança reforçadas para o evento, com um aumento no efetivo de policiais militares após solicitação do prefeito de Cocal, Rubens Vieira.

“Estamos com tudo pronto para receber todos os cocalenses e turistas que desejam se divertir no nosso Festeja Cocal. Como já é tradição no município, trouxemos, neste ano, grandes atrações para garantir uma linda festa para a nossa gente, tudo com segurança e conforto”, frisa Rubens Vieira.

Confira a programação de shows musicais do Festeja Cocal 2017:

10 de agosto – Quinta-feira

Show religioso com Naldo José

22h – Praça da Igreja Matriz

11 de agosto – Sexta-feira

Forró Sacode

Conde do Forró

22h - Praça de Eventos

12 de agosto – Sábado

Noda de Caju

Gatinha Manhosa

22h - Praça de Eventos

13 de agosto – Domingo

Toca do Vale

Solteirões & Zé Cantor

22h - Praça de Eventos

14 de agosto – Segunda-feira

Mastruz com Leite

Jonas Esticado

22h - Praça de Eventos

