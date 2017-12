Encerrado ano letivo do Programa Mais Educação com Campeonato de Karatê

Encerrando o ano letivo do Programa Mais Educação em Cocal, foi realizado, nesse domingo (10), o Campeonato Interno Colegial de Karatê, no Ginásio Governador Mão Santa.

Participaram do torneio as escolas João Possidônio do Rosário e Santa Terezinha. Segundo o instrutor de karatê, Ricardson França, a ideia é mobilizar os alunos na prática de esportes e na socialização.

“O objetivo do evento é mostrar um pouco a importância que o esporte pode ter como colaborador nas escolas, trabalhando a ordem e a disciplina para os alunos praticantes e, também, como uma forma de interação e confraternização”, afirma Ricardson.

Na modalidade Kata/Kumitê – infanto-juvenil, as medalhas de ouro foram para os alunos Adriano, Luiz Henrique e Dieudes. Os estudantes Kaydson, Jonh e Raimundo ficaram com as medalhas de prata; e as de bronze foram para os alunos William, Francisco e Adriano.

Na categoria Kata – adulto, os vencedores foram: Ricardson, com medalha de ouro; Lindomar, com medalha de prata; e Lorenzo, Daniel e Eduardo com medalhas de bronze.

Finalizando com a modalidade Kumitê – adulto, Lorenzo ficou com a medalha de ouro; Eduardo com a de prata; e Lindomar e Daniel com as de bronze.

Ascom