Encerrada programação da Semana da Criança com festa nas escolas

Encerrando a programação da Semana da Criança em Cocal, foram realizadas, nessa sexta-feira (13), festas em comemoração ao Dia da Criança nas escolas da rede municipal de ensino.

Durante toda a semana, foram desenvolvidas atividades socioeducativas, como jogos, palestras, dia de beleza e brincadeiras com os alunos do ensino Infantil e Fundamental.

"Foi uma semana muito intensa, cheia de festas e brincadeiras. Tudo organizado pela equipe da Semed e, principalmente, das equipes das escolas. Afinal, nós temos a missão de educar, ensinar, mas também de proporcionar esse momento lúdico, de diversão e lazer", afirma a secretária municipal de Educação de Cocal, Raimunda Albuquerque.

Para Andreza Vasconcelos, mãe de aluno da escola Francisco Raimundo Fontenele, a iniciativa oportuniza mais desenvolvimento para as crianças. "Eu acho muito importante, pois qual a mãe que não fica feliz com o filho sendo festejado? Foi uma semana muito legal, com atividades interessantes e divertidas", conta.

O prefeito de Cocal, Rubens Vieira, que também esteve na comemoração de algumas das escolas, destaca os esforços da Prefeitura em proporcionar o melhor para o desenvolvimento infantil.

"Nós sabemos que o desenvolvimento da criança exige um cuidado especial, com um programa educacional adequado que trabalhe as questões sociais e lúdicas. Nesse sentido, projetos como este, que movimentam a rotina da escola, trazem muitos benefícios para as crianças e colaboram para um melhor aprendizado. Essa foi uma feliz Semana da Criança e estamos muito satisfeitos com o resultado", finaliza Rubens Vieira.