Coral Juvenil se apresenta na Conferência Estadual de Assistência Social

O coral juvenil formado por 39 crianças e adolescentes atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Cocal se apresentou, nesta segunda-feira (16), na solenidade de abertura da XII Conferência Estadual de Assistência Social, em Teresina. A solenidade contou com a presença do governador Wellington Dias e do prefeito de Cocal, Rubens Vieira.

Em Cocal, a Secretária Municipal de Assistência Social mantém - através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, órgão referenciado ao Centro de Referência de Assistência Social - diversas oficinas direcionadas a crianças e adolescentes na perspectiva de prevenção de riscos e estreitamento de relações. Dentre essas atividades está o Coral Juvenil, composto por crianças e adolescentes usuários da Política de Assistência Social do município.

O prefeito Rubens Vieira acompanhou a apresentação do Coral e parabenizou o esforço e talento das crianças, bem como o trabalho desenvolvido pela Assistência Social de Cocal. “Toda a delegação presente nesta conferência está de parabéns. Nossa cidade está aqui tanto pelas ações significativas no que diz respeito à política socioassistencial quanto pela apresentação do Coral, que é fruto de um trabalho incansável dos nossos jovens e todos os órgãos que compõem a Secretaria Municipal de Assistência Social”, comenta o gestor.

Márcia Aguiar, assessora técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), explica que a conferência tem como objetivo “avaliar a afirmação dos direitos socioassistenciais como instrumento de enfrentamento das desigualdades; discutir a efetivação do direito à participação social na prática cotidiana; e dialogar acerca do II Plano Decenal de Assistência Social (2016-2026)”.

A Conferência, que está sendo realizada no Atlantic City, em Teresina, segue até esta quarta-feira (18).

Ascom