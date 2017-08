Comunidade da zona rural de Cocal ganha calçamento

Como parte das políticas de investimento na infraestrutura do município, a Prefeitura de Cocal realizou, nesse sábado (15), a inauguração de calçamento na localidade Cansanção, na zona rural.

Executada com recursos próprios do município, a obra traz benefícios para os moradores que vivem na localidade e nas comunidades vizinhas, que transitam pela região.

O deputado estadual João de Deus (PT) esteve presente na inauguração e falou das suas impressões quanto à administração municipal de Cocal.

”São mais de 100 mil metros de asfalto feitos na gestão do prefeito Rubens e o que é mais importante: com recursos próprios do município. Eu fico muito feliz e tenho certeza que a população comemora e ainda vai comemorar muito”, afirma o parlamentar.

Para Josivan Nunes, morador da localidade Cansanção, a obra vai melhorar a vida na comunidade. “É uma melhoria imensa que essa estrada traz para a nossa comunidade. Por meio da nossa solicitação e iniciativa da Prefeitura, hoje, temos de tudo: calçamento, médicos, escola e, com certeza, vai ter muito mais”, relata.

O prefeito de Cocal, Rubens Viera, destaca as ações realizadas pela Prefeitura nas comunidades rurais e destaca que o calçamento é uma reivindicação dos moradores de Cansanção que, agora, é realizada.

"É com muita satisfação que entregamos essa obra e temos a felicidade de dizer que muitas outras serão inauguradas em breve, como o calçamento na localidade Baixa do Mutirão e seis ginásios poliesportivos em bairros e zona rural. Nosso povo merece uma vida de qualidade e é para isso que nós trabalhamos todos os dias”, frisa Rubens Vieira.

Ascom