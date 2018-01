Comitiva de Cocal visita aterro sanitário de Murici dos Portelas

Representantes da Prefeitura de Cocal estiveram, nessa quarta-feira (4), no município de Murici dos Portelas para conhecer o modelo de aterro sanitário da cidade. A visita técnica enviada pelo prefeito Rubens Vieira teve como objetivo coletar informações que possam ser úteis para a construção de um novo aterro sanitário em Cocal.

A comitiva formada pelo vice-prefeito de Cocal, Nonatinho do Sindicato, e os secretários municipais de Agricultura, Alexandre de Almeida, e de Meio Ambiente, Francisco Alves Domingues, foi guiada pelo prefeito de Murici dos Portelas, Dr. Ricardo Sales, que explicou os procedimentos e detalhes das operações realizadas na gestão dos resíduos sólidos no município.

De acordo com o vice-prefeito Nonatinho do Sindicato, a ideia é buscar formas eficazes para dar vazão aos resíduos sólidos coletados na zona urbana de Cocal, que hoje são levados para uma área no bairro Santa Teresinha e causa diversos transtornos aos moradores. “A ideia é levar melhorias e qualidade de vida para os moradores daquela região, que sofrem não apenas com mau cheiro, mas também com queimadas e a presença de animais”, diz.

O novo aterro sanitário deverá ser instalado na região da estrada vicinal que liga Cocal à Localidade Lagoa Seca. O terreno de 40 hectares, já adquirido pela Prefeitura, receberá uma estrutura cercada e dentro dos padrões elaborados pelo Plano Municipal de Saneamento Básico.

Ascom