Cocal participa de mobilização em Brasília contra a Reforma da Previdência

Representando a Prefeitura de Cocal, e a convite da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), o vice-prefeito, Nonatinho do Sindicato, junto do vereador e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Elesbão Veloso (STTR), Cícero Cabana, está participando de mobilização, em Brasília (DF), contra a Reforma da Previdência. O movimento conta com gestores e parlamentares de todo o país, em uma tentativa de barrar a aprovação da reforma no Congresso Nacional.

Segundo o vice-prefeito, que já foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Cocal-PI, o principal objetivo é sensibilizar os parlamentares para retirar da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) o item que dispõe sobre a exigência de 15 anos de contribuição mensal e individual como requisito para a aposentadoria rural.

“Estamos todos mobilizados a fim de lutar pela preservação dos direitos dos cidadãos, principalmente dos trabalhadores rurais, que têm mais a perder com a execução da Reforma da Previdência. Esperamos que os parlamentares se sensibilizem e ajam em prol daqueles que mais precisam da atenção do poder público”, frisa Nonatinho do Sindicato.

O prefeito de Cocal, Rubens Vieira, destaca que “a previdência é uma importante fonte de distribuição de renda para os trabalhadores rurais. Muitas vezes, é a única forma de sobrevivência do aposentado rural que, com a aprovação da reforma, em sua forma original, corre sérios riscos na sua subsistência”, finaliza.

Ascom